Napoli, oggi il ritorno di Conte. Il Mattino in prima pagina: "Parte l'operazione riscatto"
"Il ritorno di Conte: operazione riscatto" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Il tecnico azzurro pronto a tornare alla guida della squadra campana dopo l'assenza agli allenamenti durante questa prima settimana di sosta per le nazionali. Parte così l'operazione riscatto per il Napoli dopo le recenti polemiche.
Italia - In prima pagina poi spazio anche alla debacle azzurra a San Siro nell'ultimo match di qualificazione ai Mondiali: "Norvegia scatenata, l'Italia si squaglia", scrive il quotidiano. Passa la Norvegia 4-1, Italia seconda e ai playoff. Piovono fischi sugli azzurri.
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
