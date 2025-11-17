La Norvegia affonda l'Italia. La Stampa in prima pagina: "Ora i play-off, rischio Svezia"

"La Norvegia affonda l'Italia, rischio Svezia ai play-off". Titola così in prima pagina il quotidiano La Stampa, che si concentra sul ko subito dall'Italia nell'ultimo match di qualificazione al Mondiale. Gli azzurri infatti sono stati travolti a San Siro, dove la nazionale norvegese si è imposta per 1-4. Un match che non era partito male per l'Italia, passata in vantaggio nel primo tempo con Pio Esposito. La sfida nella ripresa si è fatta più complicata, complice la reazione norvegese.

Prima il gol di Nusa, poi la doppietta di Haaland e infine il gol di Larsen che al novantesimo ha mandato il punteggio sul definitivo 1-4. La Norvegia quindi si è qualificata direttamente alla Coppa del Mondo, concludendo il proprio percorso di qualificazione a punteggio pieno. Discorso diverso per l'Italia, che ha conquistato sei vittorie su otto cedendo proprio nei due scontri diretti contro i norvegesi.

Il destino azzurro quindi passerà ancora una volta dai play-off, che nelle ultime due qualificazioni hanno condannato l'Italia all'eliminazione definitiva. Per non perdere il treno Mondiale quindi l'Italia di Gattuso dovrà vincere gli spareggi, a cominciare dalla semifinale in programma il 26 marzo in casa e poi dall'eventuale finale prevista il 31. Tra i pericoli più grossi per il primo match c'è la Svezia anche se l'Italia potrebbe pescare pure Romania, Irlanda del Nord, Galles o Macedonia del Nord.