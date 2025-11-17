L'Italia si arrende alla Norvegia. L'Eco di Bergamo: "Play-off alla New Balance Arena"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina si concentra sull'Italia e sulla sconfitta subita nell'ultimo match di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri sono stati travolti dalla Norvegia, passata per 1-4 nella sfida di San Siro: apre Pio Esposito nel primo tempo per gli azzurri, Nusa pareggia e poi Haaland firma una doppietta, prima dell'1-4 siglato in pieno recupero da Larsen.

Una gara che di fatto ha regalato la qualificazione matematica alla Norvegia, passata come prima del Girone I. L'Italia avrebbe dovuto compiere un'impresa e vincere con nove gol di scarto ma invece è incappata in una delusione molto pesante. Adesso il percorso degli azzurri riprenderà dai play-off, che nelle ultime due edizioni hanno condannato l'Italia all'eliminazione.

L'avversaria dell'Italia sarà svelata dopo il sorteggio in programma giovedì a Zurigo, con la Svezia tra i possibili pericoli seguita da Romania, Irlanda del Nord, Galles o Macedonia del Nord. Ciò che è certo è che l'Italia giocherà la semifinale, in programma il 26 marzo, in casa essendo testa di serie. L'ufficialità non è ancora arrivata ma è molto probabile che questa sfida si giochi proprio alla New Balance Arena di Bergamo. L'eventuale sede della finale verrebbe decisa sempre tramite sorteggio ma in caso di match casalingo in pole c'è l'Olimpico.