Azzurri travolti. Il Corriere della Sera: "La Norvegia ce ne fa quattro, ora i play-off"

"La Norvegia ce ne fa quattro, ora si va ai play-off". Titola così in prima pagina il Corriere della Sera, che si concentra sull'Italia e sulla dura sconfitta subita a San Siro contro la Norvegia. Un match che si era aperto molto bene per gli azzurri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Pio Esposito. La Norvegia, dopo un primo tempo sottotono, si è risvegliata nella ripresa colpendo l'Italia con la doppietta di Haaland e le reti di Nusa e Larsen.

Un successo che ha certificato la qualificazione aritmetica dei norvegesi al prossimo Mondiale, dove mancavano dall'edizione 1998. La Norvegia inoltre ha chiuso a punteggio pieno con otto vittorie in altrettanti match, a differenza dell'Italia che si è fermata al secondo posto con 18 punti. E il CT Gattuso al termine del match ha chiesto scusa ai tifosi, che dagli spalti di San Siro hanno fischiato la Nazionale.

Ora il percorso dell'Italia riprenderà nel mese di marzo, con la semifinale del play-off in programma il 26 in casa. L'Italia sarà testa di serie e per questo motivo giocherà tra le mura amiche, anche se il nome dell'avversaria non è ancora noto. Il sorteggio infatti si terrà giovedì prossimo e tra gli avversari più scomodi figura la Svezia mentre sembrerebbero più agevoli le sfide contro Romania, Macedonia del Nord, Galles o Irlanda del Nord.