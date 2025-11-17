Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giallorossi pronti al ritorno in campo. Il Romanista in apertura: "Oggi inizia la vendita per Cremona"

Giallorossi pronti al ritorno in campo. Il Romanista in apertura: "Oggi inizia la vendita per Cremona"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:48
Il quotidiano Il Romanista oggi in edicola in prima pagina si concentra chiaramente sul ritorno in campo della Roma, che dopo la sosta delle Nazionali riprenderà il proprio percorso in campionato nel weekend. La Roma infatti sabato prossimo sarà ospite della Cremonese allo Zini, in una sfida prevista alle 15 e che potrebbe anche valere il primato in solitaria ai capitolini.

Proprio oggi alle 18 scatterà la vendita dei biglietti per il settore ospiti, che va praticamente verso il sold out. Un entusiasmo significativo quello che si respira in casa Roma, che prima della sosta è riuscita a battere l'Udinese rimanendo in vetta a pari merito con l'Inter. Domani pomeriggio invece è attesa la ripresa dei lavori a Trigoria, proprio in vista della delicata sfida contro i grigiorossi, reduci comunque da due sconfitte consecutive subite contro Pisa e Juventus.

Chi tenterà di recuperare in vista di Cremona sarà Evan Ferguson, che ha saltato le sfide di campionato contro Milan e Udinese così come la sfida d'Europa League contro i Rangers per un problema alla caviglia. Le sue condizioni sarà da valutare così come quelle di Leon Bailey, fermato da un problema muscolare nelle ultime due uscite. I recuperi, per Gasperini, rappresenterebbero un rinforzo non di poco conto visto che ai box ci sono anche Dybala e Dovbyk.

