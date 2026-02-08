Fiorentina rimontata con un gol in pieno recupero. Il Corriere Fiorentino: "Un film già visto"

La Fiorentina viene ancora beffata nel finale di partita. Questa volta è il Torino ad acciuffare i viola in pieno recupero, con il colpo di testa di Maripan che fissa il punteggio sul 2-2 al termine dell’anticipo del sabato sera della 24^ giornata di Serie A.

Al Franchi i granata vanno in vantaggio intorno alla metà della prima frazione sfruttando la dormita della difesa viola, con Dodo e Fagioli che non si intendono su un taglio di Casadei, libero di colpire indisturbato di testa sull’assist di Ilkhan. Nella ripresa, però, prima Solomon e poi Kean ci mettono appena cinque minuti a ribaltare la squadra di Baroni, che trova il pari definitivo in pieno recupero grazie al colpo di testa di Maripan.

Queste le parole di Vanoli dopo la partita: “Non è una questione di messaggi sbagliati. Ci dovevamo mettere a cinque perché loro hanno messo Duvan e tanti saltatori, alzando anche i difensori. Mi dispiace per i ragazzi, probabilmente devo trasmettere meglio alcuni concetti. Noi ora entriamo in campo e prendiamo sempre gol alla prima occasione. I cambi erano fatti nell'ottica di non abbassarmi, sfruttando il tre contro tre con Piccoli. Nel finale potevamo essere più lucidi. E' un peccato, ma mi prendo la reazione. Sappiamo che fino all'ultimo sarà così. Io mi prendo la responsabilità su ciò che non abbiamo migliorato, ma la reazione c'è stata. Siamo uniti e sappiamo dove vogliamo andare. Se siamo lì è logico che abbiamo dei difetti. Il nostro campionato sarà questo fino all'ultimo giorno, ma non guardare le cose positive adesso vorrebbe dire bastonarsi da soli".