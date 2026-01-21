Gabriel inguaia L'Inter, il Corriere dello Sport così in prima pagina: "Oh Jesus!"
"Oh Jesus!": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Delusione Champions: l'Arsenal vince 3-1 a San Siro, Conte rimontato a Copenaghen (finisce 1-1). Gabriel inguaia l'Inter: terzo ko di fila per la squadra di Chivu, che ora è nono. Doppietta del brasiliano. Napoli, vittoria buttata: McTominay porta avanti Antonio, ma al 72' Larsson complica la corsa ai playoff.
Un altro titolo presente oggi in prima pagina è il seguente: "Lucio, il rumore di Mou". Juve, c'è il Benfica alle ore 21: Spalletti deve vincere per blindare l'ingresso ai playoff. Mercato, Mateta si allontana: virata su En-Nesyri.
