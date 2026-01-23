Giovane va al Napoli. L'Arena in prima pagina: "L'Hellas incassa venti milioni di euro"

Il quotidiano L'Arena oggi in edicola in prima pagina si concentra sullo sport e in particolar modo sull'Hellas Verona, che ha piazzato un colpo in uscita piuttosto significativo. Il club scaligero infatti ha concluso l'affare Giovane con il Napoli, che verserà circa 20 milioni di euro nelle casse gialloblu. Si è conclusa dopo appena sei mesi l'esperienza a Verona del sudamericano, prelevato proprio lo scorso luglio dal Corinthians.

Il club veronese in ogni caso registrerà un'ottima plusvalenza per il classe 2003, che in questa prima parte di stagione ha disputato 23 partite tra Serie A e Coppa Italia, firmando 3 reti e fornendo un totale di 4 assist ai propri compagni. L'Hellas quindi ha concluso uno degli affari più discussi delle utlime settimane, visto che Giovane era finito anche nel mirino di altri club, fra cui la Lazio di Maurizio Sarri.

Il Verona però si era già rinforzato lo scorso 9 gennaio, data in cui ha annunciato l'arrivo del brasiliano Isaac anche in previsione dell'eventuale cessione di Giovane. L'Hellas quindi potrà contare sul classe 2004 già dalla sfida contro l'Udinese ma il peso dell'attacco adesso graverà principalmente sulle spalle di Orban, oltre che su quelle di Sarr e Mosquera, altri attaccanti a disposizine del tecnico Paolo Zanetti.