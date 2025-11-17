Haaland umilia la nazionale, Tuttosport: "Italia, capito perché al Mondiale va lui?"
"Italia, capito perché al Mondiale va lui?" scrive Tuttosport in prima pagina quest'oggi. Apertura dedicata al trionfo di Jannick Sinner ma c'è spazio anche per la figuraccia azzurra nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali! Altro che 9-0, a San Siro la Norvegia rimonta l'iniziale svantaggio e passeggia sull'Italia vincendo 4-1.
Dopo l'1-0 di Pio Esposito nel primo tempo, la Norvegia dilaga nella ripresa trascinata dal solito Haaland, autore di una doppietta. Ora è allarme azzurro! Gattuso: "Chiediamo scusa". Giovedì i sorteggi per i playoff.
Qui Juve - In prima pagina poi c'è spazio anche per la Juventus: "Spalletti, in panchina niente tuta". La società resiste alla scaramanzia dell'allenatore, che a Napoli ha vinto lo scudetto indossando sempre la tenuta sportiva. Intanto gli chiede di rivalutare il patrimonio tecnico che ha perso valore.
