Ibra, con che ce l'hai? Il Corriere dello Sport in apertura: "Tutelate i calciatori"
"Tutelate i calciatori": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Dichiarazione di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird durante l'assemblea EFC. Messaggi trasversali e poco chiari a Fifa e Uefa. Di seguito altre sue parole: "Il Var? Va usato bene. Qui serve un calendario sostenibile, ma il format delle coppe mi piace. Le convocazioni in Nazionale? Solo quando è necessario".
Si parla anche dei campioni in carica, con questo titolo in taglio alto: "Napoli, che guaio!". Lobotka e Politano ko, Conte perde due pilastri. Doppia lesione muscolare: il regista starà fuori un mese, l'esterno farà di tutto per esserci a Torino o con il Psv. Pronto Gilmour, dopo la sosta può tornare Buongiorno.
Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
