Conte perde i pezzi, Cronache di Napoli: "Politano prova a rientrare contro l'Inter"
In casa Napoli, a tenere banco, è la questione infortuni. Prima della sosta, infatti, Conte ha dovuto rinunciare a Lobotka e Politano (usciti nel corso del match contro il Genoa e che vanno ad aggiungersi ai Rrahmani e Lobotka). Il titolo di Cronache di Napoli presente oggi in prima pagina, infatti, è dedicato ad uno degli infortunati: "Politano prova a rientrare contro l'Inter".
Dopo essere usciti - come già detto - in anticipo rispetto al fischio finale del match contro i rossoblù, nei giorni scorsi i due calciatori si sono sotto posti a degli esami. "Per Politano - si legge nel comunicato ufficiale del club azzurro - lesione distrattiva al gluteo destro". L'esterno offensivo potrebbe saltare le sfide contro Torino e Psv, rientrando dunque per il big match contro i nerazzurri di Chivu.
