La sosta aiuta l'Atalanta, L'Eco di Bergamo titola: "In cinque verso il recupero"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo. Ovviamente, l'argomento principale è la formazione cittadina e in particolare gli infortunati che potrebbero tornare a disposizione a breve. Il titolo proposto oggi in taglio basso, infatti, è il seguente: "La sosta aiuta l'Atalanta: In cinque verso il recupero".
Alla ripresa del campionato, quando la Dea affronterà in casa la Lazio per poi giocare in Champions contro lo Slavia Praga, Juric dovrebbe ritrovare pedine importanti. Da Scalvini a Hien, passando per Pasalic e De Ketelaere: il tecnico nerazzurro a riavere gran parte degli indisponibili per consolidare l'ottima posizione in classifica.
Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
