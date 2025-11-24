Il derby è del Milan. Tuttosport in apertura: "Pulisic e Maignan al Max, ciao Inter"

"Pulisic e Maignan al Max, ciao Inter". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul Milan e sulla vittoria conquistata nel derby contro l'Inter. Una sfida decisa da un lampo di Pulisic, autore del gol decisivo messo a segno nella ripresa. Diavolo trascinato al successo anche da una prestazione sontuosa di Mike Maignan, che sempre nel secondo tempo ha parato un rigore a Calhanoglu dopo una serie di interventi strepitosi. Il Milan quindi è arrivato a quota 25 in classifica, a -2 dalla vetta occupata dalla Roma e a +1 dall'Inter, rimasta con 24 punti.

ROMA - In primo piano anche il successo della Roma, tornata in testa alla classifica dopo ben dieci anni. I giallorossi sono passati per 1-3 in casa della Cremonese, beffata dai sigilli di Soulé, Wesley e Ferguson e rinfrancata solo nel finale dal gol di Folino. La Roma quindi si è portata a quota 27, a +2 su Milan e Napoli e a +3 su Inter e Bologna.

TORINO - In prima pagina c'è spazio anche per il Torino, che oggi sarà di scena in uno dei posticipi della dodicesima giornata. Alle 18:30 infatti i granata ospiteranno il Como allo Stadio Olimpico Grande Torino dove, dopo tre pareggi consecutivi, andranno alla ricerca di un successo che manca da quasi un mese.