Il Diavolo si muove sul mercato, iQS: "Milan-Maignan: avanti tutta per il rinnovo"
"Milan-Maignan: avanti tutta per il rinnovo" è il titolo che riempie il taglio basso della prima pagina odierna del QS Sport. Il Diavolo è da tempo al lavoro per trovare un accordo con il portiere francese, che ora sembra poter arrivare.
Le parti dovrebbero incontrarsi a 7 milioni di euro l'anno, fino al 2031, e l'ok per questa proposta sembra ormai solo questione di tempo. Intanto il club rossonero continua a muoversi sul mercato, e prova a chiudere per Kostic.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
