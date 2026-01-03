Il Milan passa a Cagliari, Corriere della Sera: "Gol di Leao, Allegri vince e ritorna in testa"
TUTTO mercato WEB
"Gol di Leao, il Milan vince e ritorna in testa" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Successo per 1-0 dei rossoneri sul campo del Cagliari. Basta un lampo di Leao ad Allegri per strappare i 3 punti e riprendersi così il primo posto.
"La cosa più importante è stata la vittoria. Abbiamo fatto una partita incredibile, qui è difficile giocare e abbiamo disputato una buona gara. Siamo stati bravi, siamo sulla strada giusta. I dettagli sono stati fondamentali, il mister nell'intervallo ci ha chiesto di spaccare la partita. Aspettavo la posizione giusta per concludere, sono contento" il commento del portoghese dopo il match.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore della Fiorentina
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile