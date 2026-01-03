Il Milan passa a Cagliari, Corriere della Sera: "Gol di Leao, Allegri vince e ritorna in testa"

"Gol di Leao, il Milan vince e ritorna in testa" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Successo per 1-0 dei rossoneri sul campo del Cagliari. Basta un lampo di Leao ad Allegri per strappare i 3 punti e riprendersi così il primo posto.

"La cosa più importante è stata la vittoria. Abbiamo fatto una partita incredibile, qui è difficile giocare e abbiamo disputato una buona gara. Siamo stati bravi, siamo sulla strada giusta. I dettagli sono stati fondamentali, il mister nell'intervallo ci ha chiesto di spaccare la partita. Aspettavo la posizione giusta per concludere, sono contento" il commento del portoghese dopo il match.