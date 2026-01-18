Il Napoli torna al successo, battuto il Sassuolo. Il Mattino titola: "Non molla nessuno"
"Non molla nessuno". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli torna al successo. Dopo alcuni passi falsi, la squadra di Antonio Conte torna alla conquista dei tre punti. I partenopei hanno superato al "Maradona" il Sassuolo nell'anticipo del sabato alle 18. Decisivo un gol realizzato da Lobotka.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
