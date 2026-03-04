Cairo e l'impatto di D'Aversa sul Torino: "Contento, ora lavorare a testa bassa senza parlare"
A margine del rinnovo della partnership con Banca Mediolanum per la maglia azzurra del Giro d'Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto brevemente anche ad una domanda sull'ottimo impatto avuto da mister Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino, con la vittoria sulla Lazio alla prima uscita da tecnico granata:
"Sono contento, ma secondo me adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti, di fare tante buone cose senza di inguaiarsi troppo, perché ovviamente la cosa importante oggi è fare, lavorare con la testa bassa, senza troppe parole".
