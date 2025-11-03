Torino, martedì allenamento a porte aperte in vista del derby con la Juventus

Il Torino Football Club comunica sui propri canali ufficiali che l'allenamento di martedì 4 novembre allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte. I tifosi - si legge sul sito granata - potranno assistere alla sessione pomeridiana accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 14.50.

Le parole di Urbano Cairo dopo il 2-2 col Pisa

"Una buona rimonta, peccato per i due gol presi in quel modo. La reazione è stata buona, prendiamoci questo". Parla così Urbano Cairo, dopo la parziale rimonta del Torino, che nel pomeriggio di Serie A ha ripreso il Pisa da 0-2 a 2-2: "Adesso dobbiamo pensare bene alla partita di sabato prossimo (il derby contro la Juventus, ndr), quella è veramente fondamentale. Bisogna preparala bene, andrò dalla squadra più volte in settimana perché ci tengo troppo".

"La squadra sa già che la partita è importante - ha continuato Cairo -, non c'è bisogno della mia presenza, però comunque anch'io voglio essere con loro e dire una parola giusta a tutti quanti. La reazione caratteriale mi è molto piaciuta, ora bisogna preparare la partita di sabato nel miglior modo possibile. Baroni ha trovato un modulo di gioco che è più adatto al tipo di giocatori che abbiamo. Inoltre alcuni giocatori che erano arrivati in condizioni meno brillanti di adesso sono cresciuti molto con gli allenamenti e le partite. E poi la consapevolezza di aver fatto belle vittorie con squadre forti come la Roma e il Napoli, ti dà anche autostima e questo è importante".