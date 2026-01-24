Impatto lento alla Juve, Jonathan David su La Repubblica: "Datemi altro tempo"

Fiocca nell'edizione odierna de La Repubblica un'intervista a Jonathan David, attaccante della Juventus, nella quale si racconta tra l'infanzia ad Haiti, i momenti d'oro al Lilla, l'ambientamento a Torino e l'apprendimento del campionato italiano. Con un retroscena riguardo il 'no' formulato al Napoli, avversario nel big match di domani all'Allianz Stadium: "Non mi pento di aver scelto la Juve, datemi altro tempo", il titolo adoperato.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano milanese il giocatore canadese ha parlato anche della possibilità, in estate, di disputare il Mondiale a casa sua: "Quando ero piccolo chi faceva calcio era guardato strano e nessuno avrebbe mai immaginato che il Canada partecipasse a un Mondiale, figurarsi a uno in casa", ha confidato il 26enne. "Ma quando ho cominciato a mettere piede nelle nazionali giovanili si è capito che stava crescendo una generazione di calciatori che in Canada non c'era mai stata".