In 10 col Panathinaikos, Messaggero: "Ziolkowski in tuffo, Roma agli ottavi di EL"

Un pareggio che vale oro. Rimasta in 10 contro il Panathinaikos nell'ultimo match decisivo del girone unico di Europa League, la Roma è riuscita a sfangarla con un gol inaspettato: è stato il 20enne Ziolkowski a immolarsi in tuffo per spingere in porta il pallone dell'1-1. "Roma agli ottavi", titola in prima pagina Il Messaggero. Il difensore polacco non avrebbe potuto scegliere momento migliore tra l'altro anche per segnare il primo sigillo assoluto con la maglia del club capitolino.

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Roma, Ziolkowski ha dichiarato: "Sono molto felice per il gol: è stato il mio primo con la Roma, un club fantastico, e spero non sia l'ultimo (ride, ndr). Ho sensazioni bellissime, ho segnato quando eravamo in dieci uomini e abbiamo conquistato gli ottavi di finale di Europa League. Tutti hanno lavorato duramente stasera, sono davvero contento".

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato se avesse pensato di trasformare per una notte Ziolkowski attaccante: “Ma va… Che studi: non puoi mica pensare che giocherai in 10. Però è chiaro che lì davanti una chance può essere legata a palle inattive, avevamo avuto una palla gol con Rensch. In compenso, finché eravamo in undici, abbiamo avuto 3-4 situazioni pericolose. Eravamo partiti benissimo, poi in dieci è stata un’altra partita”.