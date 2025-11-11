Infortuni in aumento, ma difesa record. Il Romanista titola: "Apriti Celik"

Nel primo posto protetto, al momento, dalla Roma di Gian Piero Gasperini (alla pari dell'Inter) c'è tanto di una figura emblematica della rosa: "Apriti Celik", il gioco di parole adoperato da Il Romanista in prima pagina, per evidenziare l'impatto avuto dal laterale turco sotto la guida dell'ex guida dell'Atalanta. Dopo quasi un terzo di campionato e da 11 anni, intanto, i giallorossi sono in vetta e non c'è nulla di casuale.

Nemmeno per Celik, che rispecchia una difesa da record, impegno e applicazione dei dettami del Gasp. E del 2-0 trovato contro l'Udinese all'Olimpico non c'è solo la firma di Lorenzo Pellegrini ma anche quella del 28enne turco, rinato. Intanto, insieme all'Arsenal, la Roma è la squadra meno battuta in porta in Europa.

Arrivano però brutte notizie a proposito di Artem Dovbyk. Dopo i ko fisici di Bailey, Dybala e Ferguson (sulla via del recupero), si è aggiunto anche l'ucraino ex Girona: lesione al tendine evidenziata dagli esami strumentali, il che equivale ad uno stop minimo di un mese. Ma che potrebbe protrarsi di un paio di settimane, nel peggiore dei casi.