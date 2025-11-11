Miracolo Gasperini, Il Messaggero titola: "La Roma si scopre più forte dei guai"

Nella Capitale piovono infortuni, eppure l'ex allenatore dell'Atalanta è una garanzia e i giallorossi sono primi in classifica di Serie A. A pari punti con l'Inter di Chivu. "Miracolo Gasp: la Roma si scopre più forte dei guai", titola in taglio alto e in prima pagina Il Messaggero: non solo Bailey, Dybala e Ferguson ai box, perché nelle ultime ore è emerso anche l'allarme Artem Dovbyk.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante ucraino hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro: uscito dolorante dalla sfida contro l’Udinese, dovrà restare fermo tra le 4 e le 6 settimane (dunque un mese almeno), a seconda della risposta al programma di recupero predisposto dallo staff medico giallorosso. Il rientro in gruppo è fissato per la seconda metà di dicembre, con l’obiettivo di tornare a completa disposizione entro la fine dell’anno solare.

Dovbyk salterà quindi le prossime tre gare di campionato. Cremonese-Roma, Roma-Napoli e Cagliari-Roma, oltre agli impegni di Europa League contro Midtjylland e Celtic. Intanto Evan Ferguson, reduce da un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso, è sulla via del recupero ed è tornato a correre negli ultimi giorni. L'Irlanda lo ha risparmiato per la prima sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ma non lo taglia fuori ancora per l'ultimo match cruciale. Nella speranza di poterlo avere a disposizione.