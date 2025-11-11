"La Fiorentina non è in vendita" La Repubblica di Firenze apre con le parole di Commisso

La Fiorentina non è in vendita. Lo ha ribadito ancora una volta il presidente Rocco Commisso attraverso un comunicato diffuso ieri dal club viola, dopo che in città si era spanta la voce di una cessione in vista del club gigliato, valutato dal tycoon americano circa 300 milioni di euro.

E invece Commisso ha voluto confermare il proprio impegno, nonostante il momento delicato della squadra, ancora ultima in classifica e a secco di vittorie dopo 11 giornate. “In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina - si apre la nota - il Presidente Rocco Commisso afferma con forza:

“Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.

Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club.Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita”.”