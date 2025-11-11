Atalanta, svolta in panchina. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Via Juric, arriva Palladino"

La decisione era nell’aria e da ieri si è concretizzata: Ivan Juric non è più il tecnico dell’Atalanta. Lo ha comunicato nella giornata di ieri la società bergamasca attraverso una nota diffusa sul proprio sito. Non ce l’ha fatta l’allenatore croato a reggere l’ingombrantissimo testimone lasciato da Gian Piero Gasperini. A pesare nella valutazione l’inizio sottotono della Dea, che in 15 partite tra campionato e Champions ha raccolto otto pareggi e tre sconfitte, con 16 gol fatti e altrettanti subiti.

Erano dieci anni che l’Atalanta non esonerava il proprio allenatore, più precisamente da quando Eddy Reja prese il posto di Stefano Colantuono nel marzo del 2015. Ironia della sorte vuole che il comunicato sia arrivato ad un anno esatto da quando lo stesso Juric venne sollevato dal suo incarico alla Roma, il 10 novembre 2024.

Per quanto riguarda il sostituto, sembra ormai ad un passo la scelta di Raffaele Palladino. Ieri c’è stato un incontro tra il tecnico ex Fiorentina e D’Amico che ha portato ad un accordo fino al giugno del 2027. Nella giornata di oggi è attesa l’ufficialità.