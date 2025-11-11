Italia, due gare prima dei fantasmi spareggi a marzo. La Stampa: "I playoff a tavola"

"Impossibile organizzare uno stage prima dei playoff o spostare la giornata di campionato: i calendari sono pieni e al massimo possiamo fare 1-2 giorni a Coverciano a febbraio". Parola di Gennaro Gattuso, CT della Nazionale italiana che ha spiegato come mai non abbia potuto godere di questa possibilità di presa visione di alcuni giocatori italiani da vicino in doccia spareggi di marzo per andare al Mondiale con nuove carte nel proprio mazzo. "I playoff a tavola", il titolo scelto e proposto nella sezione interna de La Stampa, dedicata allo sport.

Così il CT degli azzurri girerà e incontrerà i giocatori a cena. Il girone comunque si chiuderà questa settimana, tra Moldavia e Norvegia, ma è già dato per scontato l'accesso diretto alla Coppa del Mondo 2026 della Norvegia di Erling Haaland. E l'Italia sta già cominciando a preparare l'appuntamento da non fallire a marzo, con queste due ultime sfide del 2025 come antipasto e al tempo stesso test importante per gli spareggi.

Capitolo Federico Chiesa. L'esterno offensivo del Liverpool ed ex Juventus ha preferito non raggiungere la Nazionale: "Parlo spesso con lui", ha spiegato Gattuso. "E rispetto le scelte: ognuno ha proprie problematiche", ha tagliato corto il CT. Dunque un rifiuto da parte del giocatore di presenziare agli impegni di novembre.