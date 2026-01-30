Inter, a breve un grande recupero. La Gazzetta dello Sport: "Arriva Dumfries"

Un infortunio con relativa operazione alla caviglia ha mandato fuori causa l'esterno olandese per due mesi ormai, ma ormai i tempi di rientro sono maturi. "Arriva Dumfries", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport stamane: più vicino il rientro di Denzel, che ha lasciato una vera e propria voragine sul binario destro. Mettendo in evidenza tutti i limiti di Luis Henrique. Stop alla trattativa per Diaby dall'Al Ittihad, mentre il ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro si allontana.

"La Roma è agli ottavi. Playoff per il Bologna". Sono stati questi i verdetti finali dell'Europa League per le due italiane coinvolte: Gasperini ha pareggiato in 10 contro 11 (espulsione di Mancini) con il Panathinaikos (1-1), Italiano invece ha travolto il Maccabi con tre gol.

"Milan, c'è Mateta". Il mercato di gennaio non è ancora terminato, ci sono ancora pochi giorni fino al 2 febbraio, giorno prescelto per il gong della finestra di trasferimenti invernale. E se c'è un club che si sta portando avanti invece per giugno, quello è il Diavolo: l'attaccante del Crystal Palace - grande obiettivo della Juventus fino a pochi giorni fa - che vorrebbe cambiare aria è un'idea per potenziare la rosa di Allegri la prossima stagione. L'accordo per il centravanti francese potrebbe, tuttavia, già trovarsi ora, visto il solo anno e mezzo di contratto rimanente.