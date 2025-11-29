Inter, Chivu scalda l'attacco e chiede una svolta: a Pisa è pronto a tornare Thuram

Tra i tanti crucci che accompagneranno l'Inter in viaggio verso Pisa, uno riguarda l'attacco, si legge su La Gazzetta dello Sport. Nelle ultime sette partite si è sprigionato tutto il potenziale offensivo nerazzurro soltanto nel successo contro la Lazio. Qualche problemuccio si era intravisto prima, ma soprattutto è esploso dopo, negli ultimi due big match lastricati di rimpianti ed errori.

Se si inceppa il cannone di Lautaro Martinez, l'intera macchina d'attacco dell'Inter si ingolfa: contro il Milan e l'Atletico Madrid, il Toro non ha trovato la redenzione e ha mostrato meno brillantezza nei movimenti. Anche l'assenza di Marcus Thuram ha pesato e Pisa il francese potrebbe tornare titolare. Chivu chiede la svolta a tutto il reparto offensivo.