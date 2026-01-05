Inter e Napoli rispondono al Milan, il Corriere dello Sport apre: "Corsa a tre"
"Corsa a tre": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Chivu stende il Bologna (3-1) e sorpassa il Milan. Conte padrone: lezione a Sarri (0-2). Bagarre per lo scudetto: l'Inter si diverte, Napoli perfetto. Spicca Lautaro: firma l'assist a Zielinski e il 2-0, il tris è di Thuram. I campioni d'Italia dominano a Roma: decidono i due gol di Spinazzola e Rrahmani. Allarme Neres: oggi gli esami alla caviglia.
Si parla anche della formazione di Allegri, l'unica che riesce per ora a tenere il passo delle due rivali per lo scudetto dello scorso anno. Il titolo sui rossoneri è il seguente: "Milan, che mira: ha segnato 11 gol con il primo tiro".
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
