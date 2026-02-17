Inter-Juve infinita, La Gazzetta dello Sport titola: "Che botte. Ma dateci l'Europa!"

Inter-Juventus ha lasciato delle scorie ingombranti, tra il caso Kalulu e la caduta accentuata di Bastoni al minimo contatto del difensore francese che ha fatto scattare l'espulsione. Oltre alle conseguenze pesanti che ha dovuto subire l'arbitro La Penna per la decisione errata presa in campo. "Che botte. Ma dateci l'Europa", il titolo polemico de La Gazzetta dello Sport.

Infatti a ridosso dell'incontro di Champions League contro il Bodo/Glimt, il presidente Giuseppe Marotta ha lanciato un messaggio riguardo quanto accaduto: "Gogna su Bastoni. Anche Cuadrado simulò...", la memoria riportata alla luce. Invece Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha risposto a Chivu: "Ha fatto passare Kalulu per un bischero", il riferimento alle mani che avrebbero dovuto tenere a casa per evitare di incappare nel rosso. Intanto oggi la Juventus è attesa al varco dal Galatasaray a Istanbul per il primo round dei playoff di Champions.

"Il Milan non molla". Meno partite e la carta derby, Max Allegri crede nella possibile rimonta sull'Inter capolista e nell'inseguimento allo scudetto, nella stagione in cui ai rossoneri rimane solo il campionato. Intanto la dirigenza rossonera è all'opera per stilare rinnovi importanti dopo quello di Maignan, con Tomori e Loftus-Cheek indiziati speciali fino al 2030, ma anche Bartesaghi dovrebbe prolungare.