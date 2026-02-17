Totti si prepara al gran ritorno. Il Messaggero con l'ex capitano: "Roma, casa mia"

L'attesa sta per finire, Francesco Totti sta per tornare alla Roma. Parola dell'ex capitano, a Milano nell'ambito dell'evento di promozione di Betsson Sport Club, che ha commentato ai microfoni di Sky Sport la possibilità emersa qualche settimana fa dal dal senior advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri. "Roma, casa mia", il sunto del discorso dell'ex capitano giallorosso riportato in taglio basso e di spalla a sinistra su Il Messaggero stamane.

"Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più". Ranieri aveva ammesso che la proprietà stava pensando al rientro nel club della storica bandiera della Roma. Le parti stanno continuando a dialogare sul tipo di ruolo pensato per Totti in società.

E ha aggiunto: "In questo momento sono un tifoso, come sono sempre stato e parlo quindi dal di fuori di Trigoria. La Roma è sempre stata casa mia, anche quando non ci sono, e sono contento di quello che stanno facendo, del percorso. Ci sono state un po' di voci nell'ultimo periodo, è vero che stiamo parlando e discutendo su alcuni dettagli. Stiamo decidendo qual è la cosa migliore per tutti e spero che si possa risolvere prima o poi questa situazione. Presto o tardi, non lo so, ma sicuramente ne stiamo parlando".