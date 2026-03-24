Inter, Milan e Napoli in corsa per lo scudetto, Il Mattino: "In tre sull'8 volante"
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Come accade praticamente ogni giorno, il calcio è uno dei temi caldi della prima pagina de Il Mattino. L'edizione odierna non fa eccezione, come si evince dal titolo riportato di seguito: "In tre sull'8 volante". Il riferimento è alla volata scudetto, con ancora coinvolte tre formazioni ovvero Inter, Milan e Napoli nonostante manchino ormai poche giornate alla fine del campionato.
I nerazzurri di Chivu sono al comando, ma stanno vivendo una fase di appannamento. Alle loro spalle, inseguono rossoneri e azzurri rispettivamente a -6 e a -7. I tentennamenti interisti, uniti agli ultimi successi delle rivali, danno la sensazione che nelle ultime 8 giornate possa accadere davvero di tutto.
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