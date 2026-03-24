Il Napoli crede nel grande sogno, Cronache di Napoli: "Col Milan uno spareggio"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con la squadra azzurra tra i temi più importanti. Il titolo, non a caso, è il seguente: "L'Inter frena, il Napoli crede nel grande sogno: col Milan uno spareggio per continuare a lottare". Partenopei a -7 dalla capolista, che però viene da due pareggi post sconfitta nel derby ed è quindi in chiaro calo.

Due parole anche sulla Nazionale, che si sta preparando alla prima partita valida per i playoff Mondiali. Giovedì azzurri in campo contro l'Irlanda del Nord: se passano il turno, ci sarà la finalissima contro una tra Bosnia e Galles.