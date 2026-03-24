Italia, Gattuso tra infortuni e rifiuti. Il Gazzettino stamani: "Ma non siamo scarsi"

Tra i titoli presenti oggi in prima pagina su Il Gazzettino, ce n'è uno anche che riguarda le parole del ct della Nazionale Rino Gattuso. Nonostante gli infortuni e qualche 'rifiuto', come la decisione di Federico Chiesa di tornare al Liverpool non sentendosi al 100%, il commissario tecnico arriva al match contro l'Irlanda del Nord con ottimismo: "Ma non siamo scarsi".

Prosegue: "Io dal primo giorno ho provato a creare un rapporto coi giocatori. Ho cercato di creare un gruppo. Spero con tutto il cuore di provare a raggiungere un obiettivo, per come si sta comportando questo gruppo ci meritiamo una gioia. Indossare la maglia azzurra è difficile in questo periodo, non abbiamo preso parte agli ultimi due Mondiali. Dobbiamo stare bene insieme e preparare le partite sapendo che ci sono delle difficoltà. Contro la Norvegia siamo andati in tilt alla prima difficoltà e io ho lavorato soprattutto su questo".