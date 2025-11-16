Gazzetta di Parma: "Corsa e imprevedibilità. Riecco Ondrejka, moto perpetuo crociato"

"Corsa e imprevedibilità. Riecco Ondrejka, moto perpetuo crociato". Questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de La Gazzetta di Parma. Lo svedese è tornato dopo l'infortunio, positivo il test con il Mantova.

Centoundici giorni dopo, riecco Jacob Ondrejka. E il primo a sorridere del recupero del giocatore svedese è sicuramente Carlos Cuesta, che adesso potrà sperimentare qualche soluzione diversa (e magari più efficace) per la manovra offensiva del suo Parma. All'insegna della velocità e dell'imprevedibilità.

Nel 3-5-2 potrebbe agire anche da seconda punta (al fianco di Pellegrino o Cutrone), mentre In un ipotetico 3-4-1-2 o nel 3-4-2-1 Ondrejka potrebbe mettere a frutto le sue abilità da trequartista, scrive il quotidiano.