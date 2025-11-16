Corriere di Bologna: "Orsolini VS Heggem, un duello mondiale"

"Un duello mondiale", questo il titolo che troviamo nella pagine sportive del Corriere di Bologna. Il club rossoblù si gode Orsolini e Heggem, oggi uno contro l’altro nella gran serata di San Siro. La Norvegia è quasi certa della qualificazione, l’Italia cerca un miracolo o il pass ai playoff.

Uno deve fare gol, l’altro evitare di subirne. In genere però lottano per gli stessi colori, quelli del Bologna. Stasera invece Riccardo Orsolini e Torbjorn Heggem saranno avversari nell’attesissima sfida Italia-Norvegia che porta dritta dritta ai Mondiali. I nordici in realtà si presenteranno sul prato di San Siro con la qualificazione ormai in tasca ben più che virtualmente, certi del primo posto nel girone a meno di un clamoroso successo azzurro con nove gol di scarto. Impossibile, è chiaro, però resta doveroso provarci per la Nazionale di Gattuso che potrebbe quindi varare una formazione superoffensiva in cui Orsolini sgomita per un posto da titolare.