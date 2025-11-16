Stasera c'è Italia-Norvegia, L'Unione Sarda in taglio alto: "Il ct Gattuso replica a La Russa"
"Stasera a Milano Italia-Norvegia. Il ct Gattuso replica a La Russa". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda dedicato alla Nazionale azzurra. Impegno importante solo in chiave playoff quello di San Siro con il commissario tecnico Gennaro Gattuso che ha commentato le parole di La Russa rispondendo: "Rispetto quello che ha detto, ma La Russa non era sicuramente allo stadio, secondo me non ha visto neanche la partita.
I fischi si accettano, io li ho sempre accettati, poi quando si sente augurare la morte delle persone, si sentono i cori 'andate a lavorare' o 'veniamo a Coverciano', capisci che c'è qualcosa che non quadra. Ognuno tira le sue conclusioni".
