Gasperini eguaglia la sua miglior partenza in Serie A, Il Romanista apre: "Simply the Gasp"

24 punti. Sono quelli raccolti da Gian Piero Gasperini con la Roma. Il tecnico giallorosso con questo dato ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A con l'Atalanta nella stagione 2022-2023. A questo è dedicato il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Romanista: "Simply the Gasp".