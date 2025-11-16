Gasperini eguaglia la sua miglior partenza in Serie A, Il Romanista apre: "Simply the Gasp"
24 punti. Sono quelli raccolti da Gian Piero Gasperini con la Roma. Il tecnico giallorosso con questo dato ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A con l'Atalanta nella stagione 2022-2023. A questo è dedicato il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Romanista: "Simply the Gasp".
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l'ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
