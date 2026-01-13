Juve a valanga sulla Cremonese. La Repubblica in apertura: "Ora tutto è possibile"

Il quotidiano La Repubblica oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio alla Serie A e in particolar modo alla Juventus, che ha dominato il posticipo della ventesima giornata. I bianconeri infatti sono riusciti a passare con un netto 5-0 sulla Cremonese, punita dalla reti di Bremer, David, Yildiz e McKennie e dall'autogol di Terracciano. Un colpo importante per la Vecchia Signora, che tiene ancora vivo il sogno di poter conquistare lo Scudetto.

La Juventus infatti grazie ai tre punti dell'Allianz Stadium si è portata a quota 39, agganciando Napoli e Roma. Un passo in avanti fondamentale per i bianconeri che, seppur con una gara in più, sono a -4 dalla vetta della classifica presidiata dall'Inter. Un margine che potrebbe aumentare già domani, visto che l'Inter ospiterà il Lecce a San Siro nel recupero della sedicesima giornata. La Juve inoltre potrebbe scalare anche al quarto posto, complice l'impegno interno del Napoli contro il Parma.

In ogni caso, il rilancio dei bianconeri sembra piuttosto evidente. Adesso la formazione di Luciano Spalletti andrà a caccia di continuità, tanto per restare al passo delle battistrada quanto per non mollare la zona Champions League. Sull'agenda della Juventus adesso ci sarà il Cagliari, che sabato alle 20.45 ospiterà la Vecchia Signora all'Unipol Domus nell'incontro valido per il ventunesimo turno.