Juve contro Toro, chi vince vola. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Derby ti voglio"
"Derby ti voglio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Juventus contro Toro alle ore 18, chi vince vola. Spalletti e Baroni (in tribuna) caricano Dusan Vlahovic e Giovanni Simeone per far loro il derby. Tra Vlasic e Yildiz derby a colpi di classe. Cabrini e Grazini: "Da brividi".
Caccia alla vetta - Alle 20.45 il Milan a Parma cerca l'aggancio alla vetta della classifica. Allegri punta ancora su Luka Modric, pronto alla sua 11esima gara su 11 giornate di Serie A da titolare. Il tecnico rossonero in attacco è pronto a confermare la coppia formata da Nkunku e Leao.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
