Kalulu sedotto da Lucio alla Juve, Tuttosport in apertura: "Spalletti il visionario"
"Spalletti il visionario" scrive Tuttosport in apertura con l'intervista esclusiva a Pierre Kalulu. Il difensore francese sedotto dal tecnico: "Lui vede in noi qualità che nemmeno sappiamo di avere. Lo scudetto è ancora possibile: ricordo cosa mi disse Maignan nell'anno del Milan... Tonali alla Juve? Si vedrà". Quell'esultanza nata a merenda.
Calciomercato Juve - "En Nesyri punta Parma": il ds Ottolini è ormai ai dettagli per l'attaccante. Il centravanti vuole partire sentendosi "titolare" già per il 1° febbraio al Tardini. Restano solo da risolvere a Istanbul le ultime pendenze con il Fenerbahçe.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
