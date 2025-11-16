L'apertura de Il Messaggero: "Italia, la notte dell'orgoglio"

"Italia, la notte dell'orgoglio", scrive Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Stasera a San Siro con la Norvegia la Nazionale cerca l’exploit anche in vista del playoff Gattuso: "Vincere 9-0 è impensabile. La Russa? Non erano fischi, ma minacce di morte". Mancini ancora titolare, torna Frattesi. Haaland: "Pio Esposito? Non lo conosco".

Spazio alla Roma: "Gasperini cerca il vero Ferguson". Arrivato in estate con tante aspettative, l’irlandese ha profondamente deluso Con Dovbyk e Dybala fuori e Bailey a mezzo servizio, Evan ha l’occasione di rifarsi.

Mercato Lazio: "Insigne pronto e Sarri freme, stretta finale". L’ex Napoli ha rifiutato le altre opzioni per tornare a lavorare con il Comandante, l’agente ha confermato che sono ai dettagli.