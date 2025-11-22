L'Atalanta al Maradona. L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli, Conte carico"
"Napoli, Conte carico" si legge così nel taglio centrale della prima pagina odierna firmata Corriere dello Sport, che evidenzia l'impegno di oggi al Maradona che vedrà protagonisti Napoli e Atalanta. Fischio d'inizio ore 20:45.
Per quanto riguarda il campo, Conte ridisegna il Napoli in vista del match contro la formazione guidata nella sua prima uscita da Palladino. 3-4-2-1 per gli azzurri che, per l'occasione, schiereranno Lang e Neres alle spalle di Hojlund. In difesa ritorna Beukema vicino a Rrahmani e Buongiorno.
