C'è Fiorentina-Juventus, Corriere Fiorentino: "Attacco alla Signora per uscire dalla crisi"
TUTTO mercato WEB
"Attacco alla Signora per uscire dalla crisi" scrive quest'oggi il Corriere Fiorentino in prima pagina. Non è una questione di uomini o di tattica, anche se contano pure quelle. Di fronte alla Juventus e a una classifica che non dà tregua, serve una risposta forte. "Gud e Kean in uno stadio tutto esaurito. Ma prima sit-in della Fiesole", scrive ancora il quotidiano.
Alla prima vera Fiorentina di Vanoli si chiede lo spirito da combattente. Realismo e carattere. Vietato sognare. Chi si sente da Champions e non ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, è pregato di accomodarsi in panchina. Adesso servono energia, coraggio, rabbia.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile