C'è Fiorentina-Juventus, Corriere Fiorentino: "Attacco alla Signora per uscire dalla crisi"

"Attacco alla Signora per uscire dalla crisi" scrive quest'oggi il Corriere Fiorentino in prima pagina. Non è una questione di uomini o di tattica, anche se contano pure quelle. Di fronte alla Juventus e a una classifica che non dà tregua, serve una risposta forte. "Gud e Kean in uno stadio tutto esaurito. Ma prima sit-in della Fiesole", scrive ancora il quotidiano.

Alla prima vera Fiorentina di Vanoli si chiede lo spirito da combattente. Realismo e carattere. Vietato sognare. Chi si sente da Champions e non ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, è pregato di accomodarsi in panchina. Adesso servono energia, coraggio, rabbia.