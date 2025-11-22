Il Napoli torna al Maradona per riscattarsi. L'apertura de Il Mattino: "Fuori l'orgoglio"

Tutto pronto al Maradona per Napoli e Atalanta, una gara attesa per Conte e i suoi perché match della riscossa. "Fuori l'orgoglio" titola infatti la prima pagina di oggi a cura de Il Mattino, proprio in riferimento alla situazione della squadra di Antonio Conte reduce, prima della sosta, dalla sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna.

Il match odierno è quindi l'occasione del riscatto per gli azzurri che però, nel mentre, hanno perso Anguissa per infortunio. Dall'altra parte la prima Fiorentina di Vanoli, al suo esordio in panchina alla guida della Viola.