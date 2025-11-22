Derby, Milan e Inter sotto osservazione. La Repubblica Milano: "Operazione curve pulite"

"Derby, Milan e Inter sotto osservazione. Operazione curve pulite" scrive quest'oggi La Repubblica Milano in prima pagina e in apertura. Vertice in prefettura con i presidenti dei due club e il prefetto Viola: "Le squadre hanno allontanato gli ultrà violenti, non bisogna mollare". Stop ai biglietti ai consiglieri.

Operazione Curve pulite. Un anno è passato dalle retate, dagli arresti, dall'irruzione in uno mondo dove i capi ultrà governavano su interi pezzi di San Siro, tessevano rapporti discutibili con i dirigenti di Milan e Inter.

Tanto è stato fatto anche da parte delle società ma ora c'è da andare vanti per evita- re che quelle situazioni si ripetano. È questo il senso del vertice convocato in Prefettura alla vigilia del derby.