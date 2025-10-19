L'ex Simeone gela il Napoli, Il Mattino titola in prima pagina: "Core n'grato"
"Core n'grato". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino dedicato al Napoli. La squadra di Antonio Conte è stata battuta 1-0 dal Torino nell'anticipo del sabato alle 18. Decisivo per i granata di Marco Baroni un gol realizzato dall'ex Giovanni Simeone.
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
