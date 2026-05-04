L'Inter batte il Parma e si laurea Campione d'Italia. Il Secolo XIX: "San Siro, è qui la festa"

L’Inter ha conquistato il campionato di Serie A 2025/2026, aggiudicandosi il suo 21º scudetto. I nerazzurri aumentano così il distacco dal Milan, fermo a 19 titoli, nella classifica delle squadre più vincenti in Italia, guidata dalla Juventus con 36 scudetti.

Grande festa a San Siro e per le vie di Milano dopo il 2-0 firmato Thuram e Mkhitaryan con cui i nerazzurri hanno steso il Parma e hanno dato forma a quello che ormai era praticamente certo da settimane. Troppo netto il divario con Napoli e Milan, quest’ultimo alle prese con una lotta Champions clamorosamente riaperta dopo l’ennesimo ko in casa del Sassuolo che può portare la Roma a -3.

Un trionfo che porta la firma di Cristian Chivu, che diventa il secondo allenatore nella storia del club di Via della Liberazione a festeggiare uno Scudetto sia da calciatore che da tecnico. Tanti meriti nel ridare sostanza ad una squadra che dopo la scorsa stagione sembra ormai svuotata negli stimoli e che invece si è resa protagonista con una cavalcata indomita culminata con il tricolore.