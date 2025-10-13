L'Inter blinda Esposito, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Pio mio"

L'Inter ha deciso: con l'Esposito boom, il bomber di 20 anni è fuori dal mercato. Il club nerazzurro intende blindare il bomber del futuro con un ingaggio raddoppiato e un nuovo contratto "a vita", oltre il 2030: "Pio mio", il titolo adoperato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. Quanto fu decisiva la fiducia infusa da Cristian Chivu in estate, senza che la dirigenza decidesse di spedire il classe 2005 in prestito altrove.

Un hype generale che ha ripreso forza dopo il primo sigillo trovato con la maglia della Nazionale e contro l'Estonia, mentre domani c'è già Italia-Isralee: "Avanti tutta verso i playoff", il messaggio della Rosea: Gattuso non tira la gamba indietro e non guarda in faccia nessuno, poi dopo l'infortunio di Kean intende rilanciare Pio Esposito titolare al fianco di Retegui nell'attacco azzurro.

Si avvicina sempre più il big match tra Milan e Fiorentina a San Siro, là dove Stefano Pioli verrà riaccolto dai suoi ex tifosi prima che salutasse e partisse direzione Arabia. Ora invece è alla Viola, con la missione urgente di risalire la china della classifica per un avvio horror in campionato. "Diavoli contro", si riassume in taglio alto, riguardo il confronto tra Max Allegri e Pioli, i tecnici degli ultimi scudetti rossoneri.