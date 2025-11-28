"L'Inter di Chivu ci ricasca, ora è allarme". La prima pagina del Corriere della Sera
Nella prima pagina sportiva del Corriere della Sera si parla dell'Inter e del problema dei big match di questo avvio di stagione, con i nerazzurri vittoriosi solo all'Olimpico contro la Roma e sconfitti da Juventus, Napoli, Milan e Atletico Madrid nell'ultima giornata della League Phase di Champions League: "L'Inter di Chivu ci ricasca, ora è allarme - scrive il quotidiano generalista -. La squadra gioca buone gare ma si specchia troppo, le sconfitte sono già tante ma nessuna avversaria corre. Preoccupano i momenti negativi dei leader carismatici, le occasioni gettate e la mancata cattiveria".
LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE DI CHAMPIONS LEAGUE
Arsenal 15
Paris Saint Germain 12
Bayern Monaco 12
Inter 12
Real Madrid 12
Borussia Dortmund 10
Chelsea 10
Sporting Lisbona 10
Manchester City 10
Atalanta 10
Newcastle 9
Atlético Madrid 9
Liverpool 9
Galatasaray 9
PSV Eindhoven 8
Tottenham Hotspur 8
Bayer Leverkusen 8
Barcellona 7
Qarabag 7
Napoli 7
Marsiglia 6
Juventus 6
Monaco 6
Pafos 6
Union Saint Gilloise 6
Bruges 4
Athletic Bilbao 4
Eintracht Francoforte 4
Copenaghen 4
Benfica 3
Slavia Praga 3
Bodo Glimt 2
Olympiakos 2
Villarreal 1
Kairat Almaty 1
Ajax 0
