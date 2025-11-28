Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 28 novembre
Le partite delle italiane in Europa andate in scena ieri rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 28 novembre. Continua a vincere la Roma, che batte per 2-1 il Mydjylland nella League Phase di Europa League. Turno positivo anche per il Bologna, che ha la meglio sul Salisburgo con un netto 4-1. Male invece la Fiorentina, sconfitta in Conference per 0-1 al Franchi dall'Aek Atene.
A partire da questa sera, torna invece il campionato con tutti suoi temi caldi. L'Inter, reduce della sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, si porta dietro la "questione Lautaro": un caso però smontato subito in casa nerazzurra. Nonostante le ultime due sostituzioni consecutive, il capitano non si tocca: Chivu si fida dell'argentino e anche il club lo sostiene.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.